ANCONA - Ancora chiuso il parco della Cittadella, in attesa di rintracciare il cinghiale che, evidentemente, si trova molto bene all’interno del polmone verde anconetano, tanto che ha deciso dii soggiornarci e di non farsi prendere da chi di dovere.

Nessuna novità per quanto riguarda la presenza dell’ungulato nel parco, dopo che la sua presenza era stata segnalata da un cittadino qualche giorno fa che si era venuto a trovare faccia a faccia con l’animale. Uno dei tanti che oramai vengono avvistati in diversi punti della città, in via della Ferrovia, al Pincio, al parco di via Tiziano od in quello della Lunetta a santo Stefano, gli ultimi casi. La segnalazione aveva portato all’intervento dei tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune senza che l’ungulato venisse rintracciato. A quel punto il Comune, a scopo precauzionale, aveva deciso la chiusura del parco, avvertendo nel contempo la Polizia provinciale, la Regione, il Parco del Conero ed i carabinieri forestali.

Chi ha competenza

Tutte istituzioni che in qualche maniera hanno competenza in questi casi. «Stiamo ancora aspettando una risposta dalla Regione – ricorda l’assessore Stefano Foresi – che è responsabile del controllo della fauna selvatica. Al momento non sono arrivate indicazioni e quindi il parco della Cittadella rimane chiuso». In pratica il cinghiale introdottosi nel parco ha causato un bel rimpallo di competenze ed approfitta proprio di questo impasse burocratico per continuare a godersi la bellezza del posto, tra il verde e gli squarci suggestivi sulla città.