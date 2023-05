CIVITANOVA - Ciclista travolto da un branco di cinghiali, è allarme per la presenza sempre più massiccia di animali selvatici tra Civitanova e Potenza Picena. Ormai non si contano nemmeno più gli avvistamenti di lupi e cinghiali in quella zona e sono stati proprio i cinghiali, in questo caso, a causare un brutto incidente ad un ciclista.

L’episodio è avvenuto giovedì sera, lungo via Orti, nella campagne tra Civitanova Alta e Potenza Picena. È lungo quella strada che un civitanovese di 41 anni, si stava allenando in sella alla sua bici insieme ad altri ciclisti per una sessione serale. Erano circa le 22 quando è avvenuto l’insolito incidente. «Ad un certo punto, improvvisamente, da un greppo è sbucato un gruppetto di cinghiali. C’erano dei cuccioli e due o tre esemplari più grandi – ha raccontato il quarantunenne – Non l’ho visto nemmeno quello che mi ha colpito. Mi ha travolto e sono caduto dalla bicicletta».

Chi si trovava insieme a lui ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una ambulanza. Il ciclista è stato soccorso e portato all’ospedale di Civitanova Alta. In seguito all’impatto con il cinghiale e alla conseguente caduta ha riportato la frattura scomposta dell’omero, per la quale ha anche subito un intervento. La presenza degli animali selvatici in quella zona è oramai cosa nota, ma a detta dei residenti, esasperati, nessuno fa nulla.

Non mancano, tra l’altro, le segnalazioni di cani e altri animali domestici sbranati da lupi e cinghiali. Le segnalazioni di questo genere non si contano nemmeno più. Una situazione di emergenza che preoccupa i residenti, alla prese con avvistamenti continui, anche fin troppo ravvicinati, e gli agricoltori o allevatori, che spesso, al mattino, ritrovano uccisi i propri animali, finiti nella notte nel mirino, appunto, di qualche lupo di passaggio o dei cinghiali. Era diventato virale il video del cinghiali a spasso per il porto di Civitanova. L’esemplare era stato notato da alcuni passanti sulla banchina.