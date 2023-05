ANCONA - C’è chi porta da mangiare ai gatti, chi si prende cura dei cani e chi nutre i cinghiali. Accade al parco di via Tiziano, davanti alla sede della Regione, dove si sono moltiplicate le segnalazioni sulla presenza degli ungulati, specie di notte. Un passaggio continuo immortalato anche da foto e video dei residenti della zona, uno dei quali ha scelto di prendersi cura - si fa per dire - di questi animali.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME «Aiuto, c’è un cinghiale nel parco». Scatta subito l’allerta, Cittadella off limits

La sera porta nel parco mele, pere, ma anche cetrioli e zucchine per foraggiare i cinghiali. Un mix di frutta e verdura particolarmente gradito dagli ungulati che di solito stazionano sotto il marciapiede di via Tiziano. Nel parco i cinghiali hanno messo sotto sopra un appezzamento di terreno, scavando alla ricerca di cibo. Un disastro, tanto che una panchina è quasi inutilizzabile. I cinghiali sono stati avvistati diversi volte in via Tiziano dove si recano nella consapevolezza che c’è sempre qualcosa da mangiare grazie alla generosità del residente che, però, con questo comportamento mette in pericolo tutto il quartiere. Anche in via Circonvallazione e in via Rodi si registra la presenza di cinghiali, sempre più vicini all’uomo.