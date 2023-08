Scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta: due giovani portati al pronto soccorso

ANCONA - Scontro tra due auto per una mancata precedenza e tanta paura poco prima delle 18 di oggi in via Torresi all'altezza dell'incrocio con via Camerano con una delle due vetture che dopo la collisione si è ribaltata: sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e la Croce Gialla con due ragazzi di 20 anni portati per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette