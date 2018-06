Paura al Piano: uomo di 39 anni va in overdose a due passi dal Sert

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Perde i sensi per un’overdose a due passi dal Sert al Piano. Momenti di paura ieri pomeriggio all’ingresso dell’ex Crass, in via Cristoforo Colombo, dove un anconetano di 39 anni si è sentito male a seguito dell’assunzione di una sostanza stupefacente, probabilmente eroina, proprio nei pressi del servizio per le tossicodipendenze. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l’uomo steso a terra, apparentemente privo di conoscenza. Non erano ancora le 17. Subito la centrale operativa del 118 ha provveduto ad inviare in via Cristoforo Colombo un’ambulanza. Il personale medico ha soccorso il 39enne che ha risposto positivamente ai primi trattamenti e si è prontamente ripreso. In ogni caso, si è reso necessario il trasferimento del trentanovenne al pronto soccorso di Torrette dove sono stati efefttuati tutti gli accertamenti del caso.