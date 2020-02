«Parrocchiani, vengo a benedire le case: Fate attenzione a chi vi chiede offerte»

ANCONA - «Cari parrocchiani, come saprete da giorni abbiamo iniziato a girare per la benedizione delle case lungo le vie del quartiere. Fate attenzione ai raggiri e alle truffe solo il sottoscritto si presenterà presso il vostro domicilio per la benedizione pasquale ».

A parlare è Padre Pasquale Filipponi parroco del Sacro Cuore in via Maratta ad Ancona che non ha esitato a lanciare questo appello domenica mattina durante la messa delle 10,30. « Se qualcuno si dovesse presentare per chiedere soldi e magari benedire la vostra abitazione sappiate che è un raggiro, nessuno è autorizzato a fare una cosa del genere se non il sottoscritto».

Un’uscita pubblica, quella del parroco del Sacro Cuore, motivata dal fatto che negli anni scorsi si erano create delle situazioni piuttosto imbarazzanti al punto tale che un soggetto ad un certo punto si era messo a girare per le vie del quartiere raccogliendo offerte dietro la benedizione delle case.

Un raggiro a tutti gli effetti ma quest’anno il parroco del Sacro Cuore ha voluto giocare di anticipo mettendo i guardia i propri parrocchiani. Benedizione delle case che nel quartiere Adriatico è iniziata la scorsa settimana e andrà avanti fino alla fine di Aprile. Tra le vie interessate corso Amendola, via Maratta, via Fazioli, via Orsi, Via Rismondo, via Cadore via Montegrappa via Volterra e l’intera zona della Panoramica.

Mai come quest’anno la benedizione delle case rappresenta un passaggio fondamentale per la Parrocchia del Sacro Cuore per il semplice fatto che tutti i soldi che verranno raccolti saranno utilizzati per completare i lavori di costruzione dell’oratorio. Un cantiere che dopo 10 anni ha riaperto i battenti grazie all’impegno profuso proprio da Padre Pasquale che ha sempre creduto in questa opera che verrà messa al servizio dell’intera comunità.

