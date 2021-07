Non paga il conto al bar e aggredisce i poliziotti: denunciato un senza fissa dimora

ANCONA - Ieri pomeriggio durante il consueto controllo del territorio una Volante è intervenuta in zona Passetto in quanto era in atto una lite tra un gestore di un esercizio commerciale e un cliente, perché quest'ultimo non voleva pagare il conto. I poliziotti intervenuti hanno subito proceduto a identificare l'uomo che è risultato essere senza fissa dimora, 36 anni, e con precedenti di Polizia che da subito ha iniziato a porre in essere una condotta irriverente anche nei confronti degli agenti. Improvvisamente ha provato anche a colpire uno di loro.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito è stato trovato in possesso di un coltellino, e di una stella a cinque punte tipo ninja e pertanto denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di armi e ai sensi dell'art 337 e per resistenza e oltraggio. A completare l'opera di prevenzione, anche gli uomini della Divisione Anticrimine che hanno notificato all'uomo un foglio di via da Ancona a firma del Questore.

Ultimo aggiornamento: 10:03

