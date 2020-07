Operazione "Strade pulite": 195 veicoli sequestrati e 170.000 euro di sanzioni

ANCONA - Continua senza sosta l’operazione “strade pulite” dei Carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona che, nelle ultime 48 ore, hanno rimosso dalle strade del capoluogo dorico 16 mezzi, di cui dodici autovetture, un camper e tre motocicli, risultati in stato di abbandono e sprovvisti della prescritta assicurazione obbligatoria.

Si tratta prevalentemente di autovetture abbandonate per le vie della città (via Ascoli Piceno, via Buozzi e via Grandi) che i carabinieri hanno sequestrato d’iniziativa durante i numerosi servizi di prevenzione attuati nella citta di Ancona. Alcune di esse erano anche di un certo valore.

Da tempo erano state abbandonate dai proprietari che invece di rottamarle hanno preferito parcheggiarle negli spazi pubblici senza assicurazione.

Gli accertamenti hanno consentito di appurare che in rarissimi casi i proprietari erano deceduti e peraltro senza eredi. Per questo motivo è stata avviata la procedura d’ufficio di alienazione con la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio di Ancona.

L’operazione portata avanti dai militari della Sezione Radiomobile del Norm si inserisce in un più ampio contesto di monitoraggio delle aree di degrado della città finalizzato a contrastare il fenomeno ambientale dell’abbandono dei veicoli nonchè partecipare ai cittadini, ove i segnali di degrado sono più evidenti, una presenza visibile dello Stato.

Dall’inizio dell’anno l’operazione denominata “strade pulite” ha consentito di sequestrare n.195 veicoli e comminare sanzioni amministrative per un totale di circa 170.000 euro.



