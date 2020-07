Blitz dei carabinieri del Ros: raffica di arresti per un traffico di droga tra Albania, Marche ed Emilia Romagna

ANCONA - Maxi blitz dei carabinieri del Ros per stroncare un articolato traffico di stupefacenti tra Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria ed Albania.

Dalle prime ore della mattinata odierna il Ros, con il supporto dell'arma territoriale in

Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e Marche, sta notificando un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bologna, su richiesta della locale dda, nei confronti di 20 indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti relative al numero di componenti, alla disponibilità di armi e al coinvolgimento di un minore. I militari dell'Arma hanno anche sequestrato beni e un'impresa per il valore complessivo di circa 150mila euro. La procura distrettuale di Bologna ha scoperto un'organizzazione di narcotrafficanti, prevalentemente di nazionalità albanese, ben radicata sul territorio italiano e in particolare nella zona della riviera romagnola: cocaina ed eroina arrivavano dal Sudamerica e dal Nord Europa, mentre la marijuana giungeva prevalentemente dalla Macedonia e dall'Albania.

