Niente sconti alla movida: multa al party del Conero Golf Club

ANCONA La chiusura tassativa era alle 3,30 della notte. Un quarto d’ora dopo i carabinieri si sono presentati per compilare un verbale da 50 euro perché c’era ancora gente all’interno del locale, benché la musica fosse stata staccata. Effetti collaterali della tolleranza zero che sabato a Sirolo ha toccato l’apice, in coda al Summer Season Opening in programma al Conero Golf Club.Un evento attesissimo, che ha richiamato quasi tremila giovani nell’arco della serata e per questo è finito nel radar dei controlli, mai così fiscali in passato.Nessuna pietà per la società organizzatrice, la Enjoy srl, sanzionata per non aver chiuso i battenti entro l’orario stabilito, anche se dalla dead-line era passata una manciata di minuti.