Addio "Gredi", i Dolphins Ancona il lacrime per la morte di Roberto: «Amico, ex segretario e super tifoso»

ANCONA - Aveva scoperto quel male spietato alcuni mesi fa, dopo una visita di controllo. Nonostante la terribile notizia ricevuta dai medici, non ha mai perso la grinta e il sorriso. Ha combattuto come un leone la sua battaglia personale, circondato dall’amore della moglie, della figlia, dei tanti amici. Ma alla fine si è dovuto arrendere a un destino malvagio.

La famiglia dei Dolphins è in lutto per la morte di Roberto Gradara, per tutti “Gredi”. Aveva 56 anni. Lascia la moglie Laura e la figlia di 9 anni, l’amore della sua vita. Ha smesso di lottare martedì sera all’hospice di Loreto, dove ha trascorso gli ultimi giorni della sua esistenza, ormai consapevole che i medici non avrebbero potuto fare più nulla per salvarlo. La società anconetana di football americano ha voluto ricordare Gradara con un commovente post sui social.



“Gredi” entrò a far parte della famiglia dei Dolphins grazie al gruppo di corso Carlo Alberto che comprendeva, tra gli altri, Michele Morichi, Davide Petrucci e Roberto Rotelli, l’attuale head coach della squadra dorica, impegnata nel campionato di Prima Divisione. È stato segretario del club nel triennio tra il 1996 e il 1998. Terminata quell’esperienza, non si è mai separato dai Dolphins, continuando a seguire le vicende della squadra da tifoso appassionato e super interessato ad ogni aspetto della società.



Lo ricorda con affetto proprio l’allenatore della squadra di football americano, Rotelli. «Perdo un amico d’infanzia con cui ho condiviso tutta la vita - scrive l’head coach -. Gredi ci diede una mano importante nella seconda metà degli anni Novanta, occupandosi della segreteria. Risolveva tutto, dai pagamenti Siae ai tesseramenti dei giocatori. Soprattutto - aggiunge Rotelli - perdo un amico vero, appassionato di sport e della vita all’aria aperta». La società dei Gls Dolphins Ancona esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia di Gradara, alla moglie Laura e alla loro figlia di nove anni.



Ieri pomeriggio è stata aperta la camera ardente presso l’hospice di Loreto. Oggi sarà il giorno più doloroso, quello dell’ultimo saluto ad un uomo dall’animo gentile e dal cuore buono, che amava la famiglia, la natura, i viaggi, il mare. I funerali si terranno alle ore 16 nella chiesa della piazza di Camerano, città in cui viveva e dove lavorava, presso la camiceria Taccaliti.

