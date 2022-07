Auto urta monopattino e fugge: ragazza di 26 anni in ospedale

ANCONA - Urta un monopattino con l'auto e non si ferma a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Flaminia e piazza Rosselli, ad Ancona, nel pirmo pomeriggio di oggi. A finire in ospedale è stata la ragazza che conduceva il monopattino, una 26enne di origine somala. E' stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Gialla e trasferita all'ospedale regionale di Torrette. Non è grave. L'automobilista che ha urtato la 26enne non si è fermato dopo l'impatto e ha proseguito la sua corsa. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente della vettura, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.