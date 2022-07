Auto investe e uccide pedone, il pirata della strada scoperto e denunciato per omicidio stradale

FERMO - Investito da un pirata della strada, è morto per le ferite riportate. L'automobilista fuggito è stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale ed omissione di soccorso. I carabinieri della sezione radiomobile di Fermo, alcuni giorni fa, sono intervenuti per i rilievi di un incidente stradale per l'investimento di un anziano di 90 anni ma l'automobilista era fuggito. Dopo avere raccolto le prime informazioni sull’incidente ed aver appreso che si trattava di una utilitaria di colore scuro, i carabinieri hanno avviato le indagini e nel giro di qualche ora sono riusciti a rintracciare il mezzo coinvolto, che presentava danni compatibili con l’investimento.

Pirata della strada denunciato per omicidio stradale

Il proprietario ha ammesso subito di essere stato alla guida dell'auto occasione dell’investimento, nel quale era rimasto coinvolto. Purtroppo con il passare delle ore le condizioni del pedone investito che inizialmente era rimasto cosciente ed era stato trasportato in ospedale in codice giallo, si sono aggravate ed i sanitari del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Fermo hanno denunciato alla magistratura l’investitore per i reati di omicidio stradale ed omissione di soccorso.