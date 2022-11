Il mondo sportivo dorico e tutta Torrette piangono la scomparsa di Ermanno Fiocco

ANCONA - Una notizia che sta lasciando senza parole un po' tutti. Si è spento il sorriso di Ermanno Fiocco, collaboratore nonchè amico leale della GLS Dorica e conosciutissimo nel quartiere di Torrette. Tanti in pochi minuti i commenti che si sono succeduti al post sui social della società. «Con queste poche parole, con la tristezza nel cuore ci stringiamo accanto alla moglie Liliana, ai figli Emanuele e Nicoletta, ai parenti tutti. E pensiamo intensamente ad Ermanno, alle tante risate che ci siamo fatti insieme, ai momenti più belli vissuti al campo sportivo, alla tua sana voglia di vivere. No, non dimenticheremo tutto questo. Grazie per quanto hai saputo darci. Ora fai buon viaggio. E stai sicuro che stavolta saremo noi a fare il tifo per te da qua sotto».