ANCONA Si è spenta sabato nella sua abitazione di via Zara Anna Carlini, ex professoressa di matematica, per anni in cattedra al biennio del Liceo Galilei. Aveva 70 anni e combatteva contro un male scoperto nei mesi scorsi.

Apprezzatissima dagli studenti per il modo affabile e gentile, sapeva far apprezzare la matematica, insegnando la materia con metodi moderni e stimolanti. La notizia della morte è circolata rapidamente in città, scuotendo le persone che, anche solo per pochi attimi, avevano avuto il piacere di imbattersi nel sorriso e nella cordialità della prof. Allo scientifico Galilei è stata l’insegnante di intere generazioni di ragazzi, fino al traguardo della pensione. Carlini lascia il marito Stefano e i figli Priscilla e Giacomo Maria. Oggi i funerali, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore di via Maratta.