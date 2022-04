Mercatini, musei, escursioni e il treno storico da Ancona a Pergola, guida alle cose da fare nel Ponte

ANCONA - Pasqua in famiglia tra mercatini, escursioni, visite al museo e proposte per i più piccoli. Dalla costa all’interno è tutto un susseguirsi di iniziative per un target trasversale. E tra le tante proposte spicca il treno storico delle Marche: un viaggio di una giornata tra le bellezze paesaggistiche e culturali delle aree interne, che inaugura domani la prima delle 20 corse previste fino a fine anno: partenza da Ancona e arrivo a Pergola.

Il bel tempo ha confermato tutte le iniziative organizzate all’aria aperta, dai mercatini all’immancabile caccia all’uovo di Pasqua che si terrà domani ad Arcevia al Giardino Giacomo Leopardi. In un’ambientazione in stile foresta di Sherwood, i bambini dovranno trovare le uova di Pasqua nascoste nel labirinto del giardino. Chi recupererà il numero più alto di uova riceverà premi e sorprese. Ingresso 5euro. Info 3471107257. A Falconara il Parco Zoo resterà aperto nei giorni di Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio in orario continuato dalle 9 alle 19,30 (ultimo ingresso ore 18,30).



La riviera

E come ogni anno lungo la riviera del Conero, a Numana e Sirolo, andranno in scena i consueti mercatini. Lungo la via Litoranea di Numana e Marcelli, oggi e domani, sarà la volta della Fiera di Primavera: un serpentone di stand che parte dall’inizio del corso di Marcelli fino a raggiungere il Lungomare nord di Numana. Gastronomia, commercio, artigianato, giardinaggio, benessere e l’intrattenimento con gli artisti di strada, eventi musicali e area giochi bimbi (dalle 9 alle 22).

A Sirolo, invece, il mercatino di Pasqua si terrà nella sola giornata di domani in piazza Vittorio Veneto. Non solo intrattenimento in outdoor e manifestazioni fieristiche. Pasqua e Pasquetta sono anche i giorni ideali per prendersi il tempo da dedicare alle mostre e alle visite nei musei. A Castelfidardo il Museo della Fisarmonica e il Museo del Risorgimento resteranno aperti con i consueti orari: 9,30-12,30 e 16-19. Mentre al Bastiglione San Gallo di Loreto sarà possibile visitare la mostra “Sulle orme di San Michele Arcangelo - Pellegrini e devoti nell’arte da Crivelli a Caravaggio”.

E non poteva mancare la caccia all’uovo di Pasqua al museo. Infatti al Museo Federico II di Jesi domani alle 16,30 andrà in scena l’iniziativa dedicata a tutti i bambini. Al termine della caccia all’uovo il pomeriggio proseguirà con l’intrattenimento della baby dance e palloncini. Info 3665292247. Ad aver attirato l’attenzione di tanti turisti è stato il treno storico delle Marche, un’iniziativa gestita dall’agenzia di viaggi Criluma, che inaugurerà la stagione proprio domani.

Con partenza da Ancona, tappa a Fabriano e fine corsa a Pergola, il viaggio nel territorio accompagnerà i visitatori ad apprezzare le peculiarità paesaggistiche e gastronomiche delle aree interne. Ad ogni sosta i viaggiatori avranno la possibilità di imbarcarsi nei pullman per le visite guidate ai borghi.

