Salvato in mezzo al mare dopo quasi sei ore in acqua, il marinaio è tornato a casa. Lo striscione della curva Nord: “Bentornato”

ANCONA - Nemmeno 48 ore dopo essere stato salvato in mezzo al mare, Riccardo Bronzi è tornato a casa dall'ospedale ed ha già incontrato gli amici più stretti che aspettavano di festeggiare il suo rientro.

Il marinaio anconetano di 54 anni, mercoledì è scivolato dalla motopesca su cui era imbarcato ed è miracolosamente sopravvissuto per quasi sei ore in acqua, tenendosi a galla e non lasciandosi mai andare allo sconforto.

L'uomo è stato salvato quando ormai era semicosciente e allo stremo delle forze dalla nave militare Angelo Cabrini comandata dal tenente di vascello Elia Matteini, all'interno della quale ha ricevuto le prime cure in attesa di sbarcare nel porto dorico.

Ad aspettare Bronzi sul molo 1 il figlio, il fratello e un'ambulanza che l'ha immediatamente trasportato a Torrette per controlli accurati. Il marinaio, tifoso storico dell'Ancona è stato accolto a casa in zona Archi da un striscione degli Ultrà biancorossi. “Per ore ci hai fatto tremare, neanche il mare di ha saputo domare. Bentornato a casa vecchio ultras". Firmato: i fratelli della Nord.