ANCONA - L’estate ancora non decolla, in compenso è scattata la stagione dei divieti. Stop alla balneazione in tutto il litorale che va da Falconara al porticciolo di Torrette e, ancora, sotto alla piscina del Passetto e sotto il Cardeto.

Da Argignano ad Albacina, è un allarme continuo. Strade trappola, si aprono voragini

APPROFONDIMENTI ANCONA Scrive una dedica d'amore sulla stele del Passetto: preso con la penna ancora in mano e denunciato

Il provvedimento del Comune è scaturito a seguito delle forti precipitazioni degli ultimi giorni che, oltre a ritardare l’arrivo della bella stagione, hanno comportato l’apertura di alcuni scolmatori a mare.

In un primo momento il divieto di balneazione era stato limitato al tratto di mare sotto al Cardeto, a Palombina Nuova vicino al confine con Falconara, nel tratto davanti alla Flaminia all’altezza di Colle Ameno e al porticciolo di Torrette. Ma ieri l’amministrazione comunale dorica ha deciso di estendere il divieto di tuffi all’intero litorale da Falconara a Torrette perché si è resa necessaria l’apertura di ulteriori scolmatori. La notizia ha suscitato un mare di reazioni polemiche sui social, con il Comune che si è affrettato a spiegare che i divieti sono scattati non per le conseguenze dell’alluvione in Emilia Romagna (che pure avevano comportato un provvisorio stop alla pesca di moscioli e vongole, a scopo precauzionale) ma proprio all’apertura degli scolmatori. La misura verrà revocata quando le analisi dell’Arpam dimostreranno che i parametri di balneazione saranno di nuovo rientrati nella norma.