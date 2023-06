ANCONA - Rami caduti in strada, una voragine che ha squarciato l’asfalto, torrenti che hanno riempito le carreggiate, mettendo in difficoltà gli automobilisti in marcia. È esplosa nel primo pomeriggio di ieri l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale e valida anche per tutta la giornata di oggi, a causa di forti temporali sparsi in quasi tutta la regione e di forte intensità.

Lo stop

In pochi minuti il maltempo ha sferzato ieri quasi tutte le località della provincia anconetana. Nel capoluogo dorico, il Comune ha chiuso il sottopasso di via Caduti del Lavoro a causa degli allagamenti. Alcune strade hanno causato non poche difficoltà agli automobilisti, per la mole d’acqua che ha invaso l’asfalto. La pioggia ha anche fatto aprire, ma ormai non è una novità, gli scolmatori: è scattato il divieto di balneazione da Torrette a Palombina, sotto il Cardeto e sotto la piscina del Passetto. Disagi anche in Vallesina: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella zona di Castelbellino per liberare alcune strade dai rami caduti per le pioggia battente e le folate di vento.

Paura a Osimo, dove si è aperta una voragine nella rotatoria tra via Colombo e via Ungheria, all’altezza del primo ingresso del centro commerciale all’ex consorzio agrario. Ha ceduto la volta a botte di una vecchia fognatura, aprendo una buca pericolosa sulla carreggiata, di dimensioni tali da richiedere l’intervento immediato dell’ufficio tecnico e della polizia locale per metterla in sicurezza. Sul posto, ieri pomeriggio, erano già al lavoro gli operatori di Astea per ripristinare il danno alla rete fognaria e poi alla sede stradale. La viabilità subirà delle modifiche ma non sarà interdetto l’incrocio. Per tutta la giornata di oggi è valida l’allerta meteo della Protezione Civile. Sono previsti rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, più probabili tra la mattinata e le ore pomeridiane. Le temperature diminuiranno.