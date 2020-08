Malore in spiaggia, donna di 35 anni portata all'ospedale di Torrette

ANCONA - Stava tranquillamente in spiaggia a Palombina quando all'improvviso si è sentita male: immediato l'intervento dell'assistenza sanitaria sul posto che ha soccorso una donna di 35 anni, sul posto sono poi giunte l'automedica e la Croce Gialla con la donna portata al pronto soccorso di Torrette in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 17:25

