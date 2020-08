Alla guida di auto e moto in stato di ebbrezza: tre sanzioni

ANCONA - Prosegue senza sosta l’azione dei carabinieri della Compagnia Ancona che, nelle ultime 48 ore, hanno intensificato il normale dispositivo areale di prevenzione, effettuando una serie di mirati controlli sia per contrastare la commissione dei reati predatori oltre che per assicurare agli utenti della strada una circolazione sicura.

Nell’ambito di tale attività preventiva sono state verificate le condotte di guida di numerosi automobilisti, con l’utilizzo di etilometri impiegati nei vari posti di blocco istituiti in tutta la giurisdizione, per tre di loro è scattata la denuncia in Procura.

Questa notte, alle 3.30 circa, in via Flaminia, i militari della Sezione Radiomobile di Ancona, hanno sorpreso alla guida un centauro 36enne di Camerano con un tasso alcolemico pari a 1,63 g/l. Per tale ragione la patente è stata ritirata ed inviata all’autorità prefettizia per il conseguente periodo di sospensione, mentre il motociclo di proprietà del padre è stato affidato ad un carro attrezzi.

L’altro ieri notte, poco dopo le 2.30, in piazza Ugo Bassi, i carabinieri del Norm hanno sorpreso alla guida un automobilista 39enne, di origine brasiliane e residente nella città dorica, con un tasso alcolemico pari a 1,07 g/l., anche in questo caso è scattato il ritiro della patente e l’autovettura di proprietà del medesimo è stata affidata a una persona ritenuta idonea alla guida.

I carabinieri della Tenenza di Falconara a conclusione di accertamenti connessi ad un sinistro stradale hanno deferito alla Procura una 33enne del luogo poiché risultata in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di “oppiacei”.

L’attività straordinaria di controllo del territorio ha interessato i comuni di Ancona e Falconara Marittima ed è stata attuata con un massiccio dispiego di 23 “gazzelle” di Pronto Intervento, consentendo l’identificazione di 337 persone, il controllo di 269 veicoli, di eseguire 9 interventi per segnalazioni di veicoli sospetti pervenute al numero di emergenza “112”.

Nel medesimo contesto è stata eseguita una vigilanza attiva nei complessi industriali per la prevenzione dei furti. Sono stati ispezionati diversi locali pubblici per verificare il rispetto delle misure di contenimento e scongiurare la diffusione del contagio. Diversi sono stati gli interventi sulle spiagge doriche, nel corso del weekend, per liti o musica ad alto volume proveniente dagli stabilimenti balneari.

Infine, non sono mancate le sanzioni amministrative comminate agli automobilisti indisciplinati sorpresi alla guida con il telefonino e senza l’uso delle cinture di sicurezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA