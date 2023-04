Malore in auto e sul bus, doppio soccorso ad Ancona: un uomo e una donna in ospedale

ANCONA - Doppio intervento della Croce gialla per due malori avvenuti ad Ancona a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Il primo intervento è avvanuto in via Bocconi poco dopo le 16: un 55enne alla guida di un'auto ha accusato un malore improvviso ma è riuscito ad accostare per evitare incidenti mentre sul posto venivano subito allertati i soccorsi. I sanitari sono riusciti a stabilizzarlo sul posto e a trasportarlo al pronto soccorso di torrette con un codice di media gravità.

Malore in auto e sul bus, doppio soccorso della Croce gialla

L'altro soccorso invece è stato allertato da un autista della Conerobus: una donna infatti si è sentita male mentre si trovava a bordo del mezzo pubblico. L'ambulanza ha raggiunto l'autobus che si è fermato in via Pesaro in attesa dei soccorsi. Portata in ospedale per accertamenti.