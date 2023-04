​Ancona, malore alla guida: va a sbattere contro un'auto parcheggiata. Spavento anche per una nonnina di 101 anni

ANCONA- Venerdì (31 marzo) di interventi ad Ancona, da parte della Croce Gialla, a causa di una serie di malori che hanno coinvolto perlopiù persone anziane.

LEGGI ANCHE: Ancona, batte la testa tra le corsie del supermercato e perde sangue: un anziano all'ospedale in sala emergenze

Il trasporto all'ospedale

Il caso più eclatante riguarda un incidente avvenuto in via Scrima, in zona Piano. All'incrocio con via Pesaro un anziano di 82 anni alla guida della sua auto, con la moglie accanto, ha accusato un malore andando a sbattere contro un'altra vettura in sosta. E' stato soccorso e portato a Torrette con un codice di media gravità. Paura anche per una vecchietta di 101 anni all'interno della sua abitazione di Capodimonte. Una caduta in casa le ha procurato, infatti, una lesione al femore con tanto di trasporto all'ospedale. Infine, in piazza del Papa, la Croce Gialla insieme a polizia e carabinieri hanno bloccato un ragazzo di 28 anni di origini somale che, visibilmente ubriaca, stava infastidendo i passanti. Anche lui è stato portato a Torrette.