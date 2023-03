​Ancona, batte la testa tra le corsie del supermercato e perde sangue: un anziano all'ospedale in sala emergenze

ANCONA- Paura nel pomeriggio di oggi (30 marzo) in pieno centro di Ancona. All'interno di un supermercato in via Trieste, nel Quartiere Adriatico, un anziano è caduto tra le corsie battendo violentemente la testa.

I soccorsi

Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Gialla che lo ha prelevato immediatamente. L'uomo, avendo perso molto sangue, è stato trasportato rapidamente all'ospedale di Torrette in sala emergenze. Non sarebbe in pericolo di vita.