I genitori non riescono a contattarlo e chiamano i soccorsi, 35enne colto da malore in casa ad Ancona: è grave

ANCONA - I genitori lo hanno chiamato in continuazione, ma non rispondeva al telefono. E più le chiamate senza risposta aumentavano, più saliva l'angoscia e il timore che fosse successo qualcosa al loro figlio. Così hanno chiamato i soccorsi: ieri sera in zona Ponte Rosso ad Ancona sono arrivati l'auto medica della Croce Gialla e i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d'ingresso dove vive un 35enne anconetano e l'hanno trovato all'interno, privo di sensi. Era stato colto da un improvviso malore. Subito soccorso è stato immediatamente accompagnato a Torrette in codice rosso.

Malore in casa, rifiuta il ricovero e dà in escandescenze: arrivano i carabinieri

Sempre la Croce gialla è intervenuta a Casine di Paterno per una persona colta da malore: l'uomo si è subito ripreso ma nelle sue condizioni aveva bisogno di essere tenuto sotto controllo in ospedale. Cosa che lui si rifiutava di fare, nonostante i sanitari glielo consigliassero vivamente. L'uomo ha iniziato ad agitarsi e c'è voluta una pattuglia dei carabinieri per riportarlo alla calma: alla fine ha accettato di essere trasportato al più vicino nosocomio.

Soccorso un aziano caduto in mezzo alla strada in stato confusionale

Quando la Croce Gialla è arrivata sul posto - davanti alla rotatoria tra via De Gasperi e via Martiri della Resistenza ad Ancona- , l'anziano 75enne era caduto in terra accanto la barriera spartitraffico. Era in stato confusionale e non riusciva a capire cosa stesse accadendo. I sanitari si sono avvicinati e gli hanno prestato le prime cure, poi lo hanno accompagnato a Torette per accertamenti.