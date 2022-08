Malore sul rimorchiatore Blue Boy, primo ufficiale di Napoli muore a 40 anni nel porto di Ancona

ANCONA - Tragedia al porto di Ancona. Un marittimo è stato stroncato questa mattina da un malore mentre si trovava sul rimorchiatore Blue Boy, ancorato alla banchina numero 2 dello scalo dorico. L'allarme dell'equipaggio è stato lanciato attorno alle 6.30. Sul posto si sono portate ambulanza e automedica.

Salma portata all'obitorio di Torrette

La manovre rianimatorie sono andate avanti per più di mezz'ora ma per l'uomo, primo ufficiale di coperta di 40 anni, non c'è stato nulla da fare. Era originario di Napoli. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche la Capitaneria di Porto per tutti gli accertamenti di caso. La salma del marittimo è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Torrette.

(foto, Vesselfinder. com, portale che segnala la posizione delle imbarcazioni).