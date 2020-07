Le leggende della spiaggia delle Due Sorelle nel libro per bambini firmato da Laura Gentili

ANCONA - Domani alle ore 20 si terrà presso la Terrazza del Bike-Cafè (Zucchero a Velò, via Torresi 18, Ancona) la presentazione del libro “Mitì, La leggenda della spiaggia delle Due Sorelle”, scritto e illustrato da Laura Gentili, edito da Giaconi Editori.

Laura Gentili, giovanissima grafica anconetana, ha voluto fortemente realizzare questo libro, concepito anche come incentivo per visitare il territorio.

Il libro per ragazzi, a pochi giorni dall'uscita, sta già riscuotendo un successo straordinario: dopo averlo letto, non guarderete più la spiaggia con gli stessi occhi.

Durante la cena si parlerà di questo progetto straordinario che racconta la storia e la magia del luogo: la leggenda della sirena Mitì, tramandata dai pescatori della Riviera del Conero.

L'Asd. Smile Diving impreziosirò la serata raccontando le meraviglie che si nascondono nei nostri fondali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA