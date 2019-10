Ancona, lancia bottiglie e insulta tutti: urbiaco accerchiato e arrestato

ANCONA - Ubriaco semina il panico in centro. Girava in centro come una scheggia impazzita, fancendo il tiro al bersaglio con insulti e colpi di bottiglia che solo per fortuna non sono andati a segno a vuoto. Ha seminato un po’ di panico nel suo strampalato e violento percorso in pieno centro che ha fatto salire il cuore in gola ai passanti prima di essere finalmente bloccato dalle Volanti della polizia.

Era ubriaco il marocchino di 39 anni che alle 19,30 di ieri gridava contro quelli che incrociava per strada in corso Mazzini e lanciava bottiglie di vetro. Immediato l’intervento da parte degli agenti delle Volanti della Questura di Ancona, che hanno su bito individuavano subito il soggetto, che li ha aggrediti a calci e pugni. Portato in questura, il marocchino con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato per resistenza e denunciato per getto pericoloso di cose ed inottemperanza al foglio di via da Ancona.

Ultimo aggiornamento: 16:32

