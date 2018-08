Il ladro seriale di cellulari colpisce ancora: questa volta scattano le manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Solo sei giorni fa era stato denunciato dalle Volanti per aver rubato quattro cellulari, raggirando ragazzi e ragazze. «Mi presti il telefono? Devo fare un chiamata urgente e ho terminato il credito nel mio» Era la scusa tipo per mettere le mani sui dispositivi altrui. Domenica sera il 21enne anconetano, è tornato a colpire.Due i furti commessi, stando a quanto appurato dagli agenti, ai danni di altrettanti minori. Questa volta, però, per il 21enne sono scattate le manette con l’accusa di rapina. Avrebbe infatti prelevato lo smartphone dal 16enne con frasi minacciose, tanto da far contestare al pm un reato ben più grave del furto. Entrambi i cellulari rubati, due Samsung, sono stati restituiti prontamente ai legittimi proprietari. L’arresto è stato convalidato: il 21enne è ai domiciliari.