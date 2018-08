«Mi fai fare una chiamata?» Poi fugge a gambe levate: preso il ladro seriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il campionario di scuse era limitato, ma il trucco funzionava. «Ho finito il credito, mi presti il cellulare? Te lo ridò subito». Oppure: «Non ho il telefono dietro, posso usare il tuo per una chiamata urgente?». Era molto credibile, almeno in cinque si sono fidate di lui. In quattro gli hanno messo in mano costosi smartphone (in un caso è stato lui a strapparlo al proprietario) esponendosi a beffe clamorose. Con uno scatto da centometrista il ladro seriale afferrava il cellulare e scappava. Obiettivo: rivenderlo nei negozi di telefonia e racimolare poche decine di euro per comprarsi la droga. Sì perché il furfante, un 21enne residente al Piano, era già conosciuto dalle forze dell’ordine per furti e droga.