ANCONA - Allarme rosso per gli chalet e i ristoranti del litorale anconetano e falconarese. Non si arresta l’ondata di furti nei locali sulla spiaggia di Palombina. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi è finito nel mirino dei malviventi lo chalet Bandiera Gialla. I ladri sono entrati da una finestra sul retro del locale e hanno messo a segno un colpo dal bottino ingente.

Il bottino



«Hanno portato via quasi mille euro, bottiglie pregiate di liquori e alcolici ed anche strumentazione tecnica audio, hi-fi e mixer per l’intrattenimento musicale proposto in diverse occasioni ai propri affezionati clienti dal Bandiera Gialla. I carabinieri avrebbero rilevato tracce e impronte digitali che potrebbero rivelarsi molto utili ai fini delle indagini. «Quello che risulta veramente strano e in qualche modo sorprendente - dice Franco Corelli, titolare dello stabilimento di Palombina Nuova - è il fatto che questi furti che vengono perpetrati da alcune settimane ai danni di noi titolari di chalet sono eseguiti sempre il venerdì notte e non in altri giorni: segno evidente che gli autori potrebbero essere sempre gli stessi».



La ricostruzione



Corelli non dice altro ma si sa che i ladri hanno forzato una finestra sul retro del locale, sono entrati da lì e hanno avuto un po’ di tempo per rovistare nei cassetti e nel registratore di cassa rubando oltre 900 euro in contanti. Si sono poi impossessati di diverse bottiglie di alcolici e hanno rivolto in seguito la propria attenzione alle apparecchiature tecnologiche destinate alla diffusione della musica, casse acustiche e consolle.

Il Bandiera Gialla non ha ancora telecamere interne ed esterne al locale ma i carabinieri di Falconara e Ancona stanno cercando di vagliare più piste e di acquisire le immagini delle telecamere della zona. Da inizio giugno non si arresta l’ondata di furti ai danni degli chalet: quello di venerdì è l’ottavo colpo dopo quelli avvenuti da Otello, all’Orange, ai Bagni 15 di Mirco e Ale, al Donaflor, al Mama Beach, ai Bagni 18 Giemme e pure al Raffy Bar.