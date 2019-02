Ladri al Savoia Benincasa: volevano rubare i soldi raccolti per Lollo

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Volevano rubare le donazioni degli studenti per Lollo. Non hanno trovato i soldi e allora, per spregio, hanno defecato sul pavimento del bagno e se ne sono andati con una trentina di euro, il fondo cassa prelevato dal bar. Ladri senza cuore hanno fatto di nuovo irruzione al Savoia-Benincasa, a distanza di due settimane esatte dall’ultima visita. Come allora, anche stavolta si sono dovuti accontentare di un misero bottino, ma alle spalle si sono lasciati una scia di danni. «Non ne possiamo più, ci sentiamo nel mirino» ammette la preside Alessandra Rucci che, dopo il colpo-bis, ha deciso di passare alle vie di fatto: «Abbiamo contattato una ditta per installare l’allarme: lo pagheremo di tasca nostra nella speranza che la Provincia ci rimborsi. Il passo successivo saranno le telecamere».