Le invia un regalo di compleanno anonimo: denunciato per stalking

SENIGALLIA - Nonostante fosse relegato in carcere, per la procura ha comunque provato a rimettersi in contatto con la ragazza diventata la sua ossessione amorosa. Quella studentessa universitaria di 24 anni che nel 2016 l’ha denunciato per stalking e poi fatto finire sotto processo, terminato con una condanna a tre anni e mezzo di reclusione in primo grado e poi confermata in appello. Evidentemente, la pena impartita dai giudici non è bastata a far capire al 42enne Jurgen Mazzoni che doveva dimenticare la giovane vittima.Lo scorso novembre sarebbe stato lui a far inviare un pacco anonimo a casa della ragazza, a Senigallia. Dentro c’era un regalo, un carillon targato Disney, probabilmente pensato per il compleanno della studentessa che ricade proprio nel mese in cui è stato consegnato il pacco.