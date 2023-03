Ancona, irregolare sul territorio viene rintracciato dalla polizia: la scoperta in un albergo della stazione

ANCONA- Risultava irregolare sul territorio e per questo, dopo essere stato rintracciato dalla polizia di Ancona, è stato accompagnato in Questura per le procedure del caso. E' quanto accaduto ad un cittadino pakistano di 31 anni intercettato ieri sera (13 marzo) all'interno di un albergo in zona stazione.

La scoperta

Proprio andandosi a registrare presso la struttura alberghiera, insieme ad un suo connazionale, il sistema telematico ha scoperto l'irregolarità poi confermata anche dalla polizia. Dopo i controlli svolti al primo piano della struttura, dove l'uomo alloggiava, è scattato il trasporto presso l'ufficio immigrazione.