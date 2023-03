Rubava alla Caritas di Montegranaro per poi rivendere i beni destinati ai poveri: denunciato un uomo irregolare

MONTEGRANARO- Rubava per poi rivendere i beni che erano destinati ai più bisognosi. Si sono chiuse le indagini dei Carabinieri di Fermo in seguito al furto avvenuto alla Caritas di Montegranaro qualche settimana fa. Secondo quanto raccolto nel corso delle operazioni, i militari hanno denunciato un uomo di 45 anni originario del Marocco che risulta tra l'altro irregolare sul territorio.

LEGGI ANCHE: Bici sparite a Porto San Giorgio, continua la razzia. I carabinieri pizzicano il ladro mentre le carica sul Suv

La stretta

Il 45enne, già noto alle forze dell'ordine per vari reati tra cui lo spaccio di droga e l'occupazione abusiva di abitazione, avrebbe trafugato diverse scatole del centro di raccolta poi trovate all'interno della propria casa (occupata abusivamente). I volontari della Caritas, in passato, avevano anche dato supporto al presunto colpevole e alla sua famiglia. L'uomo è stato anche accompagnato dai militari all'Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione.