Insetti nella minestra blitz del Nas: analisi di laboratorio sulla pastina

ANCONA - Blitz dei Carabinieri del Nas ieri mattina nel centro cottura Monte Dago, dove martedì la cuoca aveva trovato degli insetti nella pastina. Dopo la denuncia di un genitore, padre di un’alunna della scuola Socciarelli, i carabinieri del Nas guidati dal capitano Sandro Sborgia, si sono recati nel centro cottura per i controlli.Dalle verifiche è emerso che la struttura è regolare dal punto di vista igienico-sanitario, ma i Nas hanno prelevato un campione dell’alimento incriminato, un pacco di pastina biologica, che sarà analizzato. Il genitore che ha sporto denuncia sostiene che i bambini del primo turno della mensa (scuola dell’infanzia e prima elementare), martedì abbiano mangiato la minestra con la pastina con dentro degli insetti, dopodiché le operatrici si sarebbero accorte della presenza degli animaletti e non avrebbero servito il pasto agli alunni del secondo turno.Una versione dei fatti smentita ieri dall’assessore Borini, che ha assicurato che «gli studenti non hanno mangiato insetti. Come ogni giorno, nella mensa ci sono due turni. Al primo turno, i bambini della scuola dell’infanzia e della prima elementare, hanno mangiato regolarmente la minestra con la pastina». «Dopodiché per il secondo turno - continua l’assessore - la cuoca mentre stava gettando nel brodo la pastina da cucinare, si è accorta che nel pacco c’erano alcuni insetti. Si tratta di una pastina biologica e può accadere di trovare degli insetti in un pacco di pasta».«A quel punto - conclude Borini - è stato avvisato il nucleo di valutazione composto da tecnici comunali che sono intervenuti immediatamente e hanno autorizzato la sostituzione del pasto per i bambini del secondo turno». Ora bisognerà aspettare qualche giorno per l’esito delle analisi sulla pastina prelevata dai Nas, mentre è arrivato quello sui filetti di platessa all’odore di ammoniaca, serviti due settimane fa. Dagli esami dell’Asur non emergono irregolarità.