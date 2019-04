S'innamora del trans e gli trova casa: condannato per favoreggiamento

di Federica Serfilippi

ANCONA - Si innamora follemente di una trans brasiliana e per amore gli prende in affitto un appartamento in zona Palombare. In casa, secondo la procura, il viado si prostituisce. Per il suo amante, invece, tra le mura domestiche vengono girati filmini a luci rosse con protagonista proprio la brasiliana, attore porno. L’ingenuo innamorato è un ex studente universitario della facoltà di Ingegneria della Politecnica.Originario della Campania, 31 anni, il suo idillio è finito nel febbraio 2013, quando è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione dopo un blitz eseguito dalla Polizia Municipale nell’appartamento dove viveva la trans.