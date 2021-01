Infallibile Gabi, il suo fiuto è una sentenza: trovate in porto 2 tonnellate di sigarette taroccate

ANCONA - Gabi non sbaglia un colpo: lo hanno addestrato a scovare sigarette taroccate, il suo fiuto è una sentenza per i contrabbandieri di nuova generazione. Il cane 007 ha anche un fedele alleato hi-tech, lo scanner che passa ai raggi X i carichi che transitano in porto. Con queste punte di diamante diventa infallibile il gioco di squadra dei militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Ancona e dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane, in servizio in porto, che hanno scoperto e sequestrato due tonnellate e 160 Kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.



Gli scatoloni, contenenti le “bionde” illegali, per un valore commerciale di oltre 450mila euro, erano nascosti all’interno di un vano ricavato nel carico di legname di un autotreno montenegrino, sbarcato dalla motonave di linea proveniente dal porto croato di Spalato. Fondamentale il coordinamento tra i finanzieri ed i doganieri, basato - appunto - sull’intervento del servizio cinofilo del Corpo e sull’utilizzo del servizio controllo scanner predisposto dall’Agenzia Dogane Monopoli nei porti più rilevanti, come quello di Ancona.



Il cane anticontrabbando Gabi ha subito segnalato al suo conduttore la presenza delle sigarette celate nel carico dell’autotreno, nonostante il tentativo dei registi del trasporto clandestino di occultarlo in scatoloni nascosti in una nicchia ricavata nel carico di legname. Il camion è stato sottoposto a controllo radiogeno, utilizzando l’avanzato sistema in dotazione all’Ufficio delle Dogane, che ha confermato la presenza delle “cheap white”, sigarette marcate “Regina” di scarsa qualità, prodotte in Paesi dell’est Europa, spesso non conformi agli standard sanitari dell’Unione europea e talvolta contenenti sostanze potenzialmente pericolose per la salute.



L’Autorità giudiziaria ha convalidato il sequestro delle sigarette, insieme all’autotreno ed al carico di copertura, che, secondo quanto dichiarato nella documentazione doganale, consisteva in bancali di legno destinati ad una società italiana. L’autista del mezzo, un montenegrino di 27 anni, è stato denunciato per contrabbando aggravato.

L’operazione congiunta costituisce l’ennesima conferma della costante attività di vigilanza svolta dai militari del Comando provinciale e dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, all’interno degli spazi doganali del porto di Ancona. E sottolinea le potenzialità e l’importanza della sinergia, tecnologica ed operativa, tra le due autorità in prima linea nel contrasto degli illeciti connessi ai traffici internazionali, soprattutto in settori che spiccano per la notevole pericolosità fiscale come il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

