Forte odore di marijuana nei vicoli del centro: arrestato 60enne con una piantagione in casa

FERMO - Arrestato un sessantenne fermano con un orto di marijuana in casa. Un coltivatore diretto di droga leggera, in sostanza. L’operazione della Polizia di Stato avvenuta nel pomeriggio di giovedì mostra in chiaro come produzione e spaccio possano avvenire tranquillamente dietro quattro mura in Piazza del Popolo a Fermo.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Sorpreso mentre cede cocaina ad un collega nel parcheggio del centro... PORTO SANT'ELPIDIO Lunghi appostamenti, poi l’irruzione: in casa c'era un...

LEGGI ANCHE:

In uno dei tanti controlli di routine gli agenti hanno sentito un forte odore di stupefacenti provenire dall’interno di un’abitazione e hanno voluto vedere meglio. Il proprietario ha confessato subito di essere un abituale assuntore, ma la perquisizione ha chiarito che fosse anche uno spacciatore. In una stanza c’erano 300 grammi di marijuana in una scatola, più altri contenitori per conservare i semi delle piante da coltivare. A questo punto i poliziotti si sono spinti oltre, fino allo scantinato, dove hanno scoperto cinque piante di erba appesa a fili metallici per l’essiccazione, in pratica tre chili di marijuana, che è stata sequestrata e il sessantenne è stato arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA