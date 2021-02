Tamponamento a catena fuori dalla galleria: traffico in tilt sulla Statale

ANCONA - Tamponamento a catena questa mattina appena fuori dalla galleria: coinvolte tre auto, traffico in tilt per un paio d'ore.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.15 circa lungo la Statale 16 Adriatica all’uscita della galleria “La Montagnola” in direzione della località Torrette di Ancona per un incidente stradale tra tre autovetture. La Squadra di Ancona ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale, la Polizia Municipale ed i Sanitari del 118. La strada è stata chiusa per circa un'ora, ce ne sono volute un paio di il ritorno alla normale circolazione.