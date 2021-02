Malore al volante e poi lo schianto contro l'auto in sosta: muore un 65enne

SENIGALLIA - Il malore alla guida, poi il mezzo che esce di strada e si schianta contro un'auto parcheggiata: muore un 65enne dello jesino.

Tragedia qusta mattina poco dopo le 10, in via Giordano Bruno, a Senigallia, costato la vita a un 65enne dello jesino. L'uomo era alla guida di una Fiat Panda dell'Asur, quando ha accusato un malore: l'auto è finita addosso a un'altra vettura in sosta. Immediata la chiamata al 118 da parte di una Operatrice sociosanitaria che ha assistito alla scena. Il 65enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove però è stato constatato il decesso.

Ultimo aggiornamento: 14:16

