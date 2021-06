Scontro tra due scooter: in gravi condizioni un ragazzo di 18 anni e un uomo di 30

ANCONA - Scontro tra una moto e uno scooter questa mattina in via Posatora di fronte all'ingresso del parco: dinamica dello schianto ancora da chiarire, sono stati portati in codice rosso per dinamica all'ospedale di Torrette un ragazzo di 18 anni e un uomo di 30. I due non sono in pericolo di vita. Sul posto la Croce Gialla, l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Dopo lo scontro la moto del diciottenne ha preso fuoco.

Ultimo aggiornamento: 10:55

