Il vento manda in frantumi una vetrata, operaio si ferisce al braccio: choc nel cantiere, il 25enne all'ospedale

ANCONA - Il vetro del gabbiotto in cui sono riposti gli attrezzi di lavoro è esploso all’improvviso per un’impetuosa raffica di vento, proprio nel momento in cui stava passando un operaio del cantiere di via della Loggia: una lastra acuminata l’ha raggiunto al braccio, provocandogli una profonda ferita al braccio. Per fortuna le conseguenze non sono gravi, ma il 25enne è finito all’ospedale, trasportato dalla Croce Rossa. È successo ieri mattina in piazza della Repubblica, sul posto anche una Volante della polizia.

