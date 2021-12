Va in ospedale per una visita ma è travolta da un furgone e finisce al Pronto soccorso

ANCONA - Era andata all’ospedale regionale di Torrette per fare degli esami ma si è ritrovata in sala emergenza a seguito di un investimento avvenuto all’interno del polo ospedaliero. Protagonista dell’intera vicenda una donna di 86 anni che nel tardo pomeriggio di lunedì è stata investita da un furgone che stava eseguendo una retromarcia dalle parti del reparto di malattie infettive. Nonostante la velocità ridotta la donna è caduta in terra ed è stata subito soccorsa dal conducente del furgone che si è poi messo in contatto con il 112 numero unico dell’emergenza territoriale raccontando quello che era appena accaduto. Sul posto oltre all’automedica del 118 è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute la donna è stata accompagnata al vicino pronto soccorso. L’anziana nella caduta provocata dal mezzo in retromarcia ha riportato un trauma facciale.

