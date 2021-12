Scuola da ballo trasformata in locale pieno di ragazzini, scatta il sequestro. Indagato il titolare

ANCONA - Non era una palestra per la danza né tantomeno un circolo privato ma un locale di spettacolo ed intrattenimento, dove si assembravano numerosi avventori, molti dei quali minorenni.

Nei confronti del locale, il Clan Dancing Club all'Aspio, è scattato quindi un sequestro preventivo emesso dalla procura della Repubblica di Ancona e notificato dagli agenti di polizia della squadra di polizia amministrativa della questura e del commissariato di Osimo.

La procura della Repubblica, infatti, dopo controlli amministrativi alla struttura, effettuati sia su delega che d’iniziativa dalla polizia di Stato e dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Ancona, ha ritenuto che il locale in questione fosse surrettiziamente utilizzato per fini di lucro del tutto divergenti rispetto a quelli cui era originariamente destinato e dunque divenuto luogo assolutamente inadeguato e oggettivamente pericoloso per la pubblica incolumità.

Il titolare del Clan Dancing Club è indagato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimentola (art. 681 del codice penale). Le condotte sono state dunque giudicate «disinvolte e disinibite, in dispregio della normativa di settore e poste in essere senza alcun timore e ancorché minima cautela».

