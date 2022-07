Schianto nella notte al Pinocchio, due ragazze e una donna all'ospedale

ANCONA - Grave incidente questa notte sulla Statale 16 Adriatica nei pressi del'incrocio con strada vecchia del Pinocchio ad Ancona. L'allarme è scattato poco prima dell'una, quando, probabilmente per una mancata precedenza, si sono scontrate due auto. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e della Croce gialla, oltre ai vigili del fuoco: sono state portate all'ospedale madre di 53 anni e figlia di 17 che viaggiavano su un'auto ed una ragazza di 20 che guidava l'altra. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. La Croce Gialla, poco dopo, è accorsa anche alla stazione centrale per soccorrere un 50enne che lamentava un dolore addominale.