Ancona, preso a pugni nella casa popolare occupata abusivamente, finisce all'ospedale

ANCONA - Alloggio Erap occupato abusivamente: l'occupante viene preso a pugni e finisce all'ospedale, il presunto aggressore nega ogni addebito. Le Volanti della Polizia di Ancona sono intervenute nella serata di ieri, intono alle 20, presso un immobile di proprietà dell’Erap invia Circonvallazione, dove stata segnalata una lite animata tra condomini.

Giunti sul posto i Poliziotti hanno riportato la calma individuando i soggetti coinvolti nel dissidio ed in particolare uno di questi, che occupa abusivamente una porzione abitativa, veniva medicato sul posto da personale del 118 per poi essere accompagnato presso il locale nosocomio per ulteriori accertamenti, a seguito delle percosse ricevute dalla controparte, che, viceversa, negava ogni addebito. Entrambi i litiganti sono di origini anconetane. Tutte le parti coinvolte sono state rese edotte delle facoltà di legge.

In queste ore la Divisione Anticrimine della Questura sta provvedendo a valutare la posizione di alcuni soggetti che occupano abusivamente gli immobili di cui sopra, i quali si sono resi responsabili di frequenti episodi di degrado e disturbo alla quiete e sicurezza pubblica.