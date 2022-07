Osimo, scoppia l'incendio in un'azienda: due operai ustionati e intossicati

OSIMO - Incendio in un'azienda: intossicati due operai. L'allarme è scoppiato poco prima delle 9 in via San Giovanni, a Osimo, dove, per cause ancora al vaglio, si è sviluppato un incendio all'interno di una'azienda che lavora nell'impiallacciatura per fisarmoniche. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Soccorsi due lavoratori pakistani, rimasti lievemente ustionati e intossicati nel rogo.