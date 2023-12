Tamponamento ad Ancona: mamma ventenne e bimba di pochi giorni portate in ospedale per accertamenti

ANCONA - Attimi di paura oggi pomeriggio (26 dicembre) per una giovane mamma e per la sua bimba di pochi giorni: viaggiavano su un'auto che è stata tamponata in piazza Rosselli ad Ancona. Sul posto l'ambulanza della Croce gialla che ha portato la ragazza - di 20 anni - a Torrette e la neonata al Pediatrico Salesi per accertamenti.

Verso le 19 invece sempre la Croce gialla è intervenuta allo scalo Vittorio Emanuele per soccorrere una donna che è improvvisamente caduta mentre stava camminando: ha riportato una lesione ad una gamba ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette.