Frontale tra due supercar a Posatora: 88enne incastrato tra le lamiere. In ospedale anche un giovane di 21 anni

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 10 Gennaio 2024, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 16:17 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

ANCONA - Paura oggi pomeriggio (10 dicembre) a Posatora, per un incidente frontale tra due supercar. Alle 15 di fronte alla chiesa del quartiere di Ancona si sono scontrate frontalmemnte una Bmw e una Mercedes, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per soccorrere un anziano di 88 ann che era rimasto incastrato tra le lamiere. La Croce Gialla ha trasportato l'uomo e un ragazzo di 21 anni in ospedale con un codice di media gravità. tra un BMW e una Mercedes due le persone finite in ospedale con codice di media gravità.